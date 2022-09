Porsche va entrer en trombe en Bourse

Volkswagen avait annoncé son intention d'introduire Porsche en Bourse le 24 février dernier, le même jour que l'invasion russe en Ukraine. Beaucoup d'observateurs pensaient que le projet avait été remis à plus tard au vu des circonstances, mais ce n'est finalement pas le cas : le géant automobile allemand a confirmé le lancement de la marque de luxe pour le 29 septembre, avec la volonté de récolter jusqu'à 9,4 milliards d'euros !



Si Volkswagen parvenait à ses fins, cela valoriserait Porsche à hauteur de 75 milliards d'euros. Un niveau qui ferait du créateur de la mythique 911 une des plus importantes cotations européennes de ces dernières années. Reste à voir si le contexte est bien favorable à une telle introduction boursière et s'il existe réellement un appétit des investisseurs. Volkswagen a positionné l'offre dans le haut de la fourchette.