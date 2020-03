Pour les Français, le salaire est important, mais les valeurs de l'entreprise aussi

Le salaire, c'est important pour les Français selon cette étude Monster réalisée auprès de 4 000 salariés dans le monde, dont 500 en France : pour 38% de ces derniers, c'était même la raison pour laquelle ils ont changé d'emploi. 7 candidats sur 10 se disent à l'aise pour négocier leur rémunération en acceptant un nouveau poste, et 46% d'entre eux sont prêts à refuser une offre si le salaire n'est pas à la hauteur des attentes. L'étude montre aussi que les femmes sont moins à l'aise pour négocier leur salaire en prenant un nouveau poste : 80%, contre 64% pour les hommes. Près de 4 candidats sur 10 pensent qu'il existe un écart de salaire entre hommes et femmes.



Les candidats considèrent que le salaire est le critère le plus important lors d'une proposition d'embauche : ils sont 62% à le penser. Viennent ensuite, mais plus loin, le temps de trajet (47%), les horaires flexibles (34%), les avantages sociaux (32%) et les opportunités de développement (31%). La paie ne fait cependant pas tout : les candidats considèrent également les primes et les bonus (62%), le nombre de congés payés (56%) et la couverture mutuelle et la prévoyance (40%).