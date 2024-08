Pour réduire les émissions de CO2, le FMI propose une taxe sur le minage de cryptomonnaies

Le minage de bitcoins, une activité cruciale pour la validation des transactions sur les réseaux de cryptomonnaies, pourrait bientôt faire l'objet d'une taxation spécifique. Le Fonds monétaire international (FMI) a publié, le 15 août dernier, une analyse sur son blog, mettant en avant l'urgence d'encadrer les émissions de CO2 liées à cette industrie. Selon l'organisation, les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant du minage de cryptomonnaies pourraient atteindre 0,7 % d'ici 2027, soit un niveau de pollution comparable à celui d'un pays de taille moyenne.



Le rapport du FMI souligne que le minage et les centres de données, qui alimentent également l'intelligence artificielle, devraient consommer 3,5 % de la demande mondiale d'électricité d'ici 2027, une proportion équivalente à la consommation actuelle du Japon, le cinquième plus grand consommateur d'électricité au monde. Cette croissance rapide suscite des inquiétudes quant à l'impact environnemental et la durabilité de ces technologies.



Pour répondre à cette situation, le FMI propose une taxation directe sur l'électricité utilisée par les mineurs de cryptomonnaies. Une taxe de 0,047 $ par kilowattheure pourrait, selon les estimations, inciter les acteurs de l'industrie à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Si l'on prend également en compte les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique, ce taux pourrait grimper à 0,089 $, entraînant une hausse significative des coûts pour les mineurs.



L'instauration d'une taxe sur le minage de cryptomonnaies pourrait avoir des effets bénéfiques à plusieurs niveaux. En plus de réduire les émissions de CO2 d'environ 100 millions de tonnes par an, soit l'équivalent des émissions actuelles de la Belgique, cette mesure pourrait générer 5,2 milliards de dollars de recettes fiscales annuelles à l'échelle mondiale. Ces fonds pourraient être réinvestis dans des initiatives écologiques ou des projets visant à améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures numériques.