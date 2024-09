Pourquoi le SMIC ne sera pas revalorisé avant 2025 ?

Depuis plusieurs années, les prévisions économiques tablaient sur une hausse continue de l'inflation, poussée par la crise sanitaire et ses répercussions sur l'économie mondiale. De fait, entre 2021 et 2023, la France a connu des pics d'inflation, atteignant des niveaux inédits depuis des décennies. Ce qui a provoqué de nombreuses revalorisations du SMIC en cours d’année. Ce contexte inflationniste avait également laissé envisager une augmentation automatique du SMIC en 2024, notamment au regard des données disponibles début 2024. Pourtant, un revirement s'est produit à l'été 2024 : la hausse des prix a ralenti, remettant en question ces perspectives.



L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) avait encore prédit, au printemps 2024, une inflation susceptible de provoquer une revalorisation automatique du SMIC dès l'automne. Mais dès juillet 2024, les chiffres de l'inflation ont commencé à déjouer ces anticipations. Le ralentissement de la hausse des prix a surpris de nombreux experts et a repoussé la perspective d'une augmentation. À titre d’exemple, en août 2024, l’indice des prix à la consommation est tombé sous les 2%, à 1,9%. Dans son point de conjoncture du 9 septembre 2024, l’Insee ne voit désormais plus l’inflation dépasser les 2% d’ici la fin de l’année 2024.