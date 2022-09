Pouvoir d'achat, première préoccupation des Français

Sans trop de surprise, le pouvoir d'achat est la principale source d'inquiétude des Français. D'après le baromètre CSA sur les préoccupations des Français réalisé pour le Journal du Dimanche, 48% d'entre eux désignent le pouvoir d'achat : c'est deux points de plus par rapport au mois d'avril. Cette inquiétude n'a cessé de croître depuis le début de l'année, et pour de bonnes raisons : les prix augmentent sans cesse, notamment ceux de l'énergie et des produits alimentaires.



En deuxième position, on trouve l'environnement qui représente la préoccupation la plus importante pour 27% des Français. Les épisodes canicule de l'été ont laissé des traces et malheureusement, les dérèglements climatiques ne font que commencer. Les jeunes en particulier sont particulièrement sensibles à cette question : 36% des 25/34 ans considèrent en effet l'environnement comme la première des inquiétudes.