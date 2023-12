Pouvoir d'achat : une assurance pour continuer à remplir le chariot à Carrefour

L'enseigne Carrefour, en partenariat avec CNP Assurances, lance un service inédit destiné à soutenir les consommateurs en cas de réduction soudaine de leur pouvoir d'achat. Cette initiative survient dans un contexte où la flambée des prix des produits alimentaires et de première nécessité pèse lourdement sur le budget des ménages français. Comme l'indique Carrefour dans son communiqué, ce phénomène s'accentue notamment lors d'événements imprévus entraînant une baisse des revenus.



L'assurance proposée se décline en plusieurs formules, permettant une adaptation à divers scénarios. Le service « Course Protect' », accessible via un abonnement mensuel de 2,90 ou 3,90 euros, offre aux adhérents des bons d'achat mensuels d'une valeur de 75 à 150 euros en cas d'incapacité de travail ou de perte d'emploi. En situation d'invalidité lourde ou de perte d'autonomie, l'indemnisation s'élève à 500 euros.