Précarité énergétique : le médiateur de l'énergie tire la sonnette d'alarme

Le baromètre 2021 du Médiateur de l'énergie fait le bilan des préoccupations des Français vis à vis de la hausse des prix du gaz, de l'électricité et du fioul. Celle-ci pèse de plus en plus sur le budget et cela se ressent : plus de 8 personnes sur 10 (84%) se disent « préoccupées » par leurs dépenses d'énergie. C'est 5 points de plus qu'en 2020. Les factures d'énergie représentent une part importante du budget pour 79% d'entre eux (+8 points).



Ces hausses à répétition poussent même certains foyers à réduire le chauffage : c'est le cas pour 60% des répondants, soit 7 points de plus qu'en 2020… et 30 points (!) de plus qu'en 2019. La catégorie d'âge 18/34 ans est la plus touchée, puisqu'ils sont 74% à avoir baissé le chauffage (+8 points). 66% des 34-44 ans ont également réduit le chauffage pour avoir des factures moins élevées.