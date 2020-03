Près de 80 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40

Les quarante plus importantes entreprises cotées à la Bourse de Paris ont collectivement enregistré un total de 79,5 milliards d'euros de bénéfices en 2019, selon le décompte de l'AFP. Un chiffre en recul par rapport à l'année précédente (88,37 milliards, une baisse de 11,27%) et 2017, où les bénéfices avaient atteint la somme record de 96,54 milliards d'euros (-17,65%). Ces résultats sont qualifiés de solides par les analystes, en particulier au vu du contexte économique de l'an dernier, entre incertitudes liées au Brexit et guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a contribué au ralentissement des échanges commerciaux.



Preuve de la résilience des grands groupes français : ils ont enregistré un chiffre d'affaires global de 1 387 milliards d'euros, contre 1 341 milliards en 2018 (+46 milliards) et 1 292 milliards en 2017 (+95 milliards). Parmi les entreprises les plus florissantes, on trouve Total en première place avec 10 milliards d'euros de bénéfices, suivis par BNP Paribas (8,17 milliards) et LVMH (7,17 milliards). Globalement, le secteur du luxe affiche des résultats supérieurs à ceux enregistrés par la concurrence.