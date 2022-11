Prime Macron : plus de 730.000 bénéficiaires depuis l'été

La prime est donc défiscalisée et surtout, elle est facultative : seules les entreprises qui en ont les moyens peuvent la verser à leurs salariés. Jusqu'à présent, ce sont 10 millions de salariés qui en ont bénéficié. Et plutôt que de décider d'augmenter les salaires, ce que le gouvernement ne peut de toute façon pas décréter, l'exécutif veut pousser les différentes mesures de partage de la valeur.



Les partenaires sociaux devraient ainsi faire des propositions au gouvernement à la fin du mois de janvier pour étendre les dispositifs de participation et d'intéressement. Des mesures qui devront être rapidement mises en place pour soutenir le pouvoir d'achat, dans un contexte inflationniste toujours très fort et cela ne va pas aller en se calmant, du moins dans les prochains mois.