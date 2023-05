Prix de l'énergie : carton rouge pour plusieurs fournisseurs

Parmi les fournisseurs pointés du doigt par le Médiateur de l'énergie, on retrouve Ohm Energie, Gaz de Bordeaux, Mint Energie, Mega Energie et Wekiwi. Ces derniers ont reçu des « cartons rouges » pour leurs « mauvaises pratiques tarifaires ». Plusieurs comportements ont été critiqués, notamment l'application de prix non connus au moment de la consommation dans le cadre d'offres indexées sur les prix de marché, des contrats ne permettant pas de bénéficier du bouclier tarifaire (particulièrement chez Gaz de Bordeaux), des modifications de contrats en cours sans communication loyale et transparente, et de fortes augmentations de prix peu après la souscription à des offres attractives.



Toutefois, il convient de noter que certains litiges plus classiques ont diminué grâce à une amélioration du traitement des plaintes par la majorité des fournisseurs, au déploiement des compteurs communicants et à l'arrêt temporaire du démarchage. Le Médiateur a annoncé la publication prochaine d'un guide des recommandations de bonnes pratiques, rédigé en concertation avec tous les acteurs du secteur.