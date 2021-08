Produits dangereux : Amazon prend à sa charge l'indemnisation de ses clients

Par contre, le mastodonte américain se réserve le droit de poursuivre les vendeurs tiers qui ne respecteraient pas les usages. Une menace que beaucoup devront prendre au sérieux afin de s'éviter de coûteuses procédures. Amazon a pris cette décision suite à une plainte d'une agence américaine de protection des consommateurs, la CPSC. Cet organisme voulait que l'entreprise assume ses responsabilités liées au rappel de produits dangereux commercialisés sur son marketplace.



La CPSC a compté plus de 400.000 sèche-cheveux qui ne protégeaient pas suffisamment des risques d'électrocution, par exemple. Amazon a décidé d'aller au-devant de cette plainte en mettant en place un principe d'indemnisation : « En soutenant les clients et les produits sur notre plateforme, quelle que soit la personne qui les vend, Amazon va au-delà de ses obligations légales et de ce que toute autre place de marché en ligne réalise aujourd'hui pour protéger les consommateurs », explique le groupe.