Profits excessifs : l'Autorité de la concurrence promet des sanctions sévères

Le taux de marge des entreprises a atteint 32% en 2022, proche de son niveau pré-Covid, après un niveau record de 34% en 2021. Des secteurs comme l'industrie agroalimentaire, l'énergie, les transports et certains secteurs de services nécessitent une surveillance particulière, selon la Banque de France. Benoît Coeuré avertit donc les entreprises : « comme les prix augmentent partout, cela se verra moins si nous nous entendons », mais il ajoute rapidement : « attention, nous sommes vigilants ».



L'Autorité de la concurrence a pour mission de veiller à l'équilibre de la concurrence et de réprimer les pratiques anticoncurrentielles comme les ententes ou les abus de position dominante, par des injonctions ou des sanctions. La lutte contre les « profits excessifs » est donc plus que jamais à l'ordre du jour en cette période d'inflation persistante. Les entreprises sont averties : l'Autorité de la concurrence veille et n'hésitera pas à sévir en cas d'abus.