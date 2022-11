Qatar Airways contre Airbus : guerre de documents confidentiels au procès

Qatar Airways était le partenaire de lancement des A350 : la compagnie aérienne qatarie avait en effet déjà reçu 19 A350-1000 et 34 A350-900 lorsque l'entreprise porte plainte contre Airbus en 2021. En cause : une dégradation des peintures et une couche de protection érodée, qui a poussé le régulateur qatari à interdire de vol 23 de ces A350. De quoi motiver une plainte qui est actuellement instruite à Londres.



Si le fond du procès ne sera étudié qu'à partir de mi-2023, l'heure est actuellement au dépôt des dossiers de part et d'autre, avec des demandes documents confidentiels. Les deux parties s'accusent d'ailleurs mutuellement de faire obstruction en jouant la montre. D'ailleurs, Airbus veut pousser Qatar Airways à dévoiler des e-mails de Akbar al Baker, le patron de la compagnie, concernant l'acquisition de 737 MAX 10 l'été dernier.