Qualcomm envisage une acquisition historique d'Intel

Intel, longtemps considéré comme l'acteur dominant du secteur des semi-conducteurs, voit aujourd'hui sa situation s'assombrir. L'entreprise, dont la valeur boursière s'élève actuellement à environ 90 milliards de dollars, a perdu 60 % de sa capitalisation cette année. À titre de comparaison, en 2020, Intel valait encore plus de 290 milliards de dollars. Dans ce contexte, Qualcomm, un autre géant américain des semi-conducteurs, aurait récemment fait une offre de rachat, rapporte le Wall Street Journal.



Qualcomm, avec une capitalisation boursière de 185 milliards de dollars, est principalement connu pour ses puces utilisées dans les smartphones et joue un rôle clé dans l’écosystème technologique, notamment avec Apple. Cette offre de rachat pourrait permettre à Qualcomm de s’étendre bien au-delà des puces pour téléphones, en intégrant les technologies d’Intel pour les ordinateurs et les serveurs. Les deux entreprises, qui cherchent à profiter de l'essor de l'intelligence artificielle, ont vu leurs parts de marché être surpassées par Nvidia, leader des puces AI.



Cependant, cette potentielle fusion est loin d’être assurée. En plus des obstacles techniques et stratégiques, une telle transaction susciterait inévitablement une enquête approfondie des régulateurs antitrust. Certains experts estiment néanmoins que l'opération pourrait bénéficier d’un soutien politique aux États-Unis, où la domination chinoise dans la production de semi-conducteurs est perçue comme une menace stratégique.