Que se passe-t-il au parlement ?

La souveraineté numérique résulte d’une partie des citoyens qui détiennent une nouvelle forme de souveraineté en raison de leurs compétences dans le numérique et non en raison de normes juridiques de la souveraineté traditionnelle. Le numérique permet aux citoyens ou au moins à certains d’entre eux d’émettre des informations, de les recevoir, de les stocker et même de les déformer. Peut-on considérer que ces plateformes constituent une nouvelle agora numérique ? Apparemment le numérique crée un espace idéal dans lequel la volonté pourrait s’exprimer pour les citoyens en direct de chez eux.



Mais il faut remarquer que les expressions publiques numériques n’assurent pas la liberté de toutes les opinions. En effet, des groupes organisés peuvent imposer leur propre point de vue, voire défendre de fausses informations. Claude Lefort parle d’une dissolution des repères de la certitude (voir La souveraineté à l’ère du numérique CERNA octobre 2018).



De plus, les citoyens qui veulent accéder au numérique n’ont pas tous la même compétence scientifique. Il y a au sein des citoyens une forte inégalité technique et culturelle face au numérique. Si l’accès n’est pas possible pour tous, où se trouve la démocratie directe ? Il existe dans la souveraineté numérique des possibilités de manipulation de la souveraineté nationale.