Quels sont les secteurs qui offriront les meilleurs salaires en 2025 ?

Le marché de l'emploi en France devrait connaître un ralentissement significatif en 2024, avec une baisse de 8,5 % des recrutements par rapport à l’année précédente, soit 257.000 embauches de moins. C'est ce que révèle une étude de France Travail, qui prévoit 2,8 millions d'embauches en moins sur l'année. Ce contexte pourrait sembler alarmant, mais le cabinet de recrutement PageGroup se veut rassurant dans son enquête des rémunérations 2025, publiée le 12 septembre. Laurent Blanchard, directeur général de PageGroup France, explique dans Le Parisien que les années 2022 et 2023 ont été marquées par une activité exceptionnelle, d'où l'impression d'une baisse marquée cette année.



Cependant, cette prudence des employeurs ne signifie pas un arrêt complet des recrutements. « Les employeurs adoptent une approche plus ciblée, se concentrant sur des compétences stratégiques et des projets spécifiques », précise t-il. Les secteurs moins technologiques ou administratifs seront moins sollicités, alors que d'autres, comme l'énergie, l'aéronautique et la tech, maintiendront un fort dynamisme en matière de recrutement.



Parmi les secteurs qui se démarqueront en 2025, l'énergie occupera une place centrale. « Les sous-secteurs des énergies renouvelables et du nucléaire sont en pleine expansion et continueront d'embaucher massivement », affirme Laurent Blanchard. Les chefs de projet dans les énergies renouvelables ou les conseillers en neutralité carbone seront particulièrement recherchés, avec des salaires allant de 46.000 euros à 80.000 euros annuels en fonction de l’expérience.