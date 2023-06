Qui est vraiment Abdel Fattah Al-Sissi ?

Que cela nous plaise ou non, aujourd’hui, le raïs égyptien est un sauveur pour certains. Pour d’autres, sûrement plus nombreux, il est un moindre mal.



« Sissi ou le chaos » n’était pas qu’un slogan. En dépit des atteintes à liberté d’expression, et aux libertés en général, que l’on ne peut que condamner, aujourd’hui en Égypte, si Sissi, fort du soutien populaire des journées de l’été 2013, n’avait pas usé de la force envers l’organisation islamiste des Frères musulmans, la plus dangereuse de la planète et matrice idéologique d’Al-Qaïda et de Daesh, l’Égypte aurait pu aussi connaître une situation à l’algérienne des années 1990 ou plus récemment syrienne (devant la destitution de leur président, on oublie que les Frères musulmans s’apprêtaient à prendre les armes, à s’attaquer aux manifestants et à passer à la lutte armée !), et avec assurément une crise migratoire bien plus grave qu’en 2015 ! Cela aurait été un tournant tragique pour toute la Méditerranée et tout le Moyen-Orient et il suffit juste d’imaginer le cauchemar pour la région, l’Europe et surtout les Égyptiennes et les Égyptiens !



De même, imaginons simplement une Égypte et un monde arabe actuel sans Sissi. Car un autre scénario, qui fait froid dans le dos, était possible avec le printemps du Nil : les plans du Qatar et de la Turquie sont un succès dans cette Égypte de 2012, première puissance militaire et pays le plus peuplé de la région. Les Frères musulmans au pouvoir parviennent à purger l’armée et Morsi s’affirmant tel un véritable « Erdoğan égyptien », aussi retors et brutal que l’original, matent dans le sang les manifestations populaires de l’été 2013 et instaurent la plus grande république islamiste du monde arabe ! Si certains commentateurs ou « spécialistes » osent encore nous présenter les Frères musulmans égyptiens comme des « islamistes modérés » (qui n’existent pas !) ou mieux, comme des victimes ou de gentils moines bouddhistes persécutés par un « méchant dictateur », la réalité est tout autre et la perspective d’une république islamiste en Égypte devrait en faire réfléchir plus d’un quant au sort alors de la région et du monde…