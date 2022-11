« Quiet quitting » : la démission silencieuse. Un angliciste et une traduction malheureuse

Il s’agit alors de rechercher les causes qui apparaissent évidemment multifactorielles :



Tout d’abord un certain désenchantement des salariés vis-à-vis des promesses non tenues de l’entreprise, en termes d’émancipation dans sa façon de faire, de reconnaissance salariale ou narcissique et de bien-être comme le disent des psychologues du travail. Selon une étude réalisée par Malakoff Humanis en juillet dernier, 23% des salariés de moins de 30 ans évoquent une mauvaise santé mentale contre 16% pour l’ensemble des salariés. La jeunesse française serait donc plus sensible à la démission silencieuse…

Nous voulons y voir tout à la fois, une éducation des enfants où la notion d’effort s’est dégradée mais aussi celle d’un entourage affectueux devenu plus pointilliste, une pandémie contemporaine qui a joué un rôle non négligeable avec le développement du télé-travail. Dès lors, ce travail à la maison entraînant la découverte, pour certains, d’une forme de cocooning - pardon de confort douillet ! - où les transports ne sont plus à prendre, l’habillement n’est plus recherché car il arrive pour des cadres ou des employés de rester en survêtements ou en pyjamas toute la journée… Il existe donc des causes exogènes mais d’autres sont propres au travail et à la trajectoire qu’a pu connaître le salarié.



Nous en avons identifié plusieurs qui inaugurent cette conception du travail :

La déception due à une absence de promotion qu’elle soit ou non méritée et ou non promise. Phénomène très fréquent que nous avons rencontré à de multiples reprises. Des problèmes de santé qui obligent le sujet à réinterroger ses investissements et à considérer que le travail n’est plus forcément sa priorité. Des accidents de vie tels un divorce ou des enfants en difficulté et qui entraînent une reconsidération des trajectoires. Ce sont des phénomènes très fréquents dans certains métiers qui réclament un engagement majeur. Le manque de reconnaissance du travail effectué car il existe aussi une forme de rétribution narcissique qui fait que le hiérarque n’a pas la considération attendue par le salarié. La disparition de la culture d’entreprise. Un management dont l’aspect humain est devenu absent. Des chefs d’entreprises aujourd’hui fuient leurs salariés et s’enferment dans leur tour d’ivoire.



Chacun des points évoqués comprend sa propre résolution si on souhaite échapper à cette forme d’attitudes mais il faut rappeler que depuis l’invention du taylorisme, la question de l’effet Pygmalion est au cœur de la sociologie du travail.



Redonner du sens, ré-imaginer le travail et redéfinir les tâches nous semblent bien être les missions de tous les encadrants… Sommes-nous vraiment rentrés dans un monde nouveau dans lequel la recherche du bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle prime dans les choix des salariés ?