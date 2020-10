Quoi qu’il en coûte ? Oui mais à qui ? L’irresponsabilité financière des banquiers ne devra pas durer.

1 - Capital, 23 octobre 2020 2 - Financial Times, John Plender, The seeds of the next debt crisis, 4 mars 2020 3 - Pierre-Henri Leroy, La conjuration bancaire, VA Editions, octobre 2020 ;

Reprenant le slogan de Mario Draghi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde annonce ce 29 octobre une rallonge aux 600 milliards d’euros supplémentaires de concours aux banques privées en sus des 900 milliards annoncés précédemment (plan dit PSPP) et des 750 milliards d’euros annoncés à la mi-mars par le plan pandémie (PEPP) prolongé a juin 2021. Au total, plus de 1 600/2000 milliards d’euros sont bien « mis sur la table » offerts à l’appétit des banquiers privés souhaitant emprunter ou céder du papier.Voici dix ans que les banques centrales pratiquent massivement cet « hélicopter money distingué » : cet arrosage de liquidités et de subventions réservées aux seules banques inscrites privées, un avantage considérable offert à un secteur social jugé prioritaire, nos banquiers privés quasi-fonctionnaires. À défaut de tout contrôle analytique par la banque centrale européenne ou par la Cour des comptes, tout professionnel comprend que les 4 000 milliards de concours facultatifs non conventionnels de la BCE représentent un dopage incontrôlé des banques privées d’au moins 40 milliards d’Euros par an. Au bas mot.La France depuis trois présidents montre la plus grande sollicitude vis-à-vis de ses banques, en allégeant leurs charges fiscales, en protégeant leurs exactions et en subventionnant ainsi via la BCE la rotation de leurs actifs. Deux autres exemples récents : le gouvernement Philippe a rejeté un amendement signé par 80 députés En Marche visant à accroître la contribution des banques et des groupes d’assurances au financement du plan de sauvetage économique. Ce mois d’octobre le gouvernement Castex a fait capoter en faveur des banquiers avec l’aide des sénateurs le droit de résiliation à tout moment des contrats d’assurance de prêt, qui resteront protégés, à la différence des assurances auto et habitation. Comme le dit le président de l’UFC-Que Choisir Alain Bazot « Le lobby bancaire a triomphé ! »[1]La dette mondiale explose donc dans faire monter les taux tandis que malgré ces concours le marché de la dette se ferme pour les industriels traditionnels déjà très endettés. … Le Financial Times rappelait il y a peu[2] que la dette des entreprises américaines dépassait 6,5 trillions de dollars alors qu’Alphabet-Google, Apple, Facebook and Microsoft disposaient elles de 328 milliards de dollars de trésorerie nette. La perspective est aujourd’hui celle d’une crise de crédit industriel privé parce que depuis dix ans les banquiers ont réservé leurs concours aux grands joueurs établis finançant souvent des opérations à effet de levier, de fusion-acquisition ou de rachats d’action sans effet productif. Ces opérations, qui sont le produit des confits d’intérêts de banques à tout faire, n’ont fait qu’affaiblir les bilans industriels comme le démontrent des groupes comme Unibail-Rodamco, champion de la mauvaise acquisition américaine, Solocal champion du LBO jamais refinancé, Vallourec chantre du rachat d’actions abusif, Casino dépouillé par les holdings de contrôle. Par ailleurs, cette même confusion des intérêts mégalolâtres de nos banques à tout faire, juges et partie de l’allocation de capital et du vote des assemblées générales, a produit un marché financier anémique très déséquilibré.Ces errements graves du secteur financier relèvent, pensons-nous comme beaucoup[3] , d’une faute politique historique, la fin de la séparation des fonctions bancaires il y a trente ans par l’avènement de la « banque universelle ». Pourquoi faudrait-il, sous le prétexte de risque de crise de crédit, poursuivre l’encouragement constant de ces établissements qui ne financent pas l’innovation productive ?L’endettement des secteurs traditionnels menace, il est vrai plus les porteurs de SICAV ou d’assurances-vie et les retraités des fonds de pension que les banques. Affaiblir celles-ci ne ferait de bien à personne, mais faut-il continuer à les subventionner en priorité et en cachette ce modèle inefficace et injuste ? Une attribution directe de la manne monétaire aux ménages ne serait-elle pas plus légitime et prometteuse ?