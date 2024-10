RSA : précarité accrue, travail gratuit… les craintes des associations

Selon les associations, ce dispositif pourrait avoir des effets contre-productifs, notamment en plaçant les bénéficiaires en concurrence avec des emplois publics et privés. Ces emplois, parfois peu rémunérés, pourraient accentuer la pression sur le marché du travail, en abaissant les conditions salariales et les droits des travailleurs, un risque que les organisations dénoncent fermement.



Les critiques vont plus loin en pointant l’usage d’algorithmes pour orienter les bénéficiaires dans leur parcours d’insertion. Cet accompagnement jugé « renforcé » porte, selon le rapport, atteinte à l’autonomie des allocataires, tout en aggravant les risques de radiations des listes de bénéficiaires. Enfin, les associations rappellent que le retour à l’emploi, tel qu’il est envisagé dans cette réforme, demeure « contrasté » et loin d’être garanti, dans un contexte économique où les créations d'emplois sont limitées.



Le rapport des associations se veut une première évaluation, fondée sur des témoignages d’allocataires et de professionnels de l’insertion, ainsi que sur des enquêtes journalistiques et des données de France Travail. Ce bilan non exhaustif précède une évaluation plus complète commandée par le ministère du Travail, attendue avant la fin de l'année 2024. Cette évaluation sera cruciale avant l’éventuelle généralisation de la réforme au 1er janvier 2025.



Pour les associations, il est urgent de suspendre ce dispositif pour éviter une précarisation accrue des ménages déjà en difficulté. « Le retour à l’emploi ne peut se faire à n’importe quel prix », affirment-elles en conclusion de leur rapport. Elles invitent les pouvoirs publics à prendre en compte leurs observations et à repenser la mise en œuvre de cette réforme en s’appuyant sur une analyse plus approfondie de ses impacts sociaux.