Record de dividendes versés par les entreprises françaises au deuxième trimestre

Petrobras est 1er, Rio Tinto 3e, Mercedes-Benz 5e et Allianz 8e. Entre avril et fin juin, les quelque 1.200 entreprises examinées par le gérant d'actifs ont distribué 11% de dividendes en plus que l'an dernier à la même période. C'est du jamais vu en la matière pour un second trimestre. En excluant les effets de change, la hausse dépasse même les 19% ! 94% des entreprises ont maintenu ou relevé le montant de leurs dividendes au printemps.



Malgré tout, le reste de l'année devrait être plus calme sur ce front. Ainsi, « il est peu probable que le reste de l’année bénéficie d’une croissance aussi forte. La plupart des gains “faciles” ont désormais été engrangés, le rattrapage post-Covid-19 étant quasi terminé », explique Ben Lofthouse, responsable actions mondiales de Janus Henderson. Le montant total des dividendes atteindra 1.560 milliards de dollars en 2022, soit 6% de plus que l'an dernier.