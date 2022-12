Record pour les paris sportifs en ligne pendant la Coupe du monde

La Coupe du monde de football n'a pas fait que des malheureux. Certes, les supporters de l'équipe de France auraient aimé une fin différente, au lieu de quoi c'est l'Argentine qui a remporté le trophée. Mais les sites de paris en ligne ont au moins fait le plein de mises à l'occasion de l'événement planétaire, puisqu'ils ont engrangé pour 615 millions d'euros de paris, selon l'Autorité nationale des jeux (ANJ) ! Un record en la matière.



Cette somme représente en effet une hausse de plus de 70% des paris en ligne depuis le dernier Mondial, en 2018 (366 millions). Durant l'Euro de football, qui s'est déroulé trois ans plus tard, les parieurs avaient misé encore plus, soit 420 millions d'euros. Dans le détail, c'est bien évidemment l'épopée des Bleus qui a permis d'engranger les plus fortes mises. La demi-finale entre la France et le Maroc a ainsi engendré un total de 30 millions d'euros de paris.