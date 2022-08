Recul des ventes et hausse des prix sur le marché des PC

Toujours selon l'institut, les ventes devraient reculer de 9,5% en 2022 par rapport à l'an dernier. Cela représentera un volume de 310 millions cette année, contre 342 millions en 2021. Alors que le jeu de l'offre et de la demande devrait faire baisser les prix des ordinateurs, c'est l'inverse qui pourrait se produire : les constructeurs de PC vont être amenés à augmenter leurs tarifs.



La situation est effectivement très complexe. D'une part, l'euro a chuté face au dollar, forçant ainsi les constructeurs américains à rehausser mécaniquement leurs prix. Le contexte géopolitique n'aide pas non plus, en particulier en Europe avec la guerre en Ukraine. La pénurie de composants et l'inflation en forte hausse ont également des impacts importants sur les capacités de production de l'ensemble du secteur. De fait, le prix moyen d'un ordinateur est passé de 390 $ à 401 $. Et il devrait encore augmenter.