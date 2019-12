Réforme des retraites : appel au blocage des raffineries par la CGT

Bloquer les raffineries après la réunion avec le gouvernement

Le ton est donné : le 30 décembre 2019, la CGT de Total a lancé un appel à un blocage total des raffineries en France entre le 7 et le 10 janvier 2020. Une opération qui aurait pour but, selon Thierry Defresne, délégué central du syndicat CGT chez Total, de « faire en sorte qu’aucun produit ne sorte pendant 96 heures ».



Et le syndicat prévoit déjà la suite du mouvement, en cas d’échec : « à l’issue de ces 96 heures de grève, on se posera la question de savoir si l’on passe à l’étape de l’arrêt des installations ». La CGT demande toujours le retrait pur et simple de la réforme des retraites voulue par le gouvernement ; une position radicale à laquelle n’adhère pas la CFDT qui a rejoint le mouvement en décembre 2019 mais uniquement à cause de l’introduction, dans le projet de réforme, de l’âge pivot à 64 ans.