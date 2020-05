Renault : l'usine de Sandouville va rouvrir vendredi 22 mai

La réouverture a été annoncée par FO et la CFE-CGC lors d'un comité social et économique qui s'est tenu sur place mercredi 20 mai. Une reprise qui intervient alors que le sort de plusieurs usines de Renault est dans la balance. Le constructeur devrait en effet annoncer à la fin du mois la fermeture de quatre sites, ceux de Flins, Choisy-le-Roi, Dieppe et les Fonderies de Bretagne. Pour Flins, qui est le « gros morceau » selon Le Canard enchaîné, on parle d'un arrêt de la production automobile pour une autre activité. En tout, plus de 3.600 emplois sont concernés.



Au-delà de la fermeture d'usines, les économies que Renault entend générer avec ce nouveau plan de restructuration sont de 2 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi une nécessité alors que le groupe a enregistré des pertes l'an dernier, une première en dix ans. Renault va bénéficier d'un prêt de 5 milliards d'euros pour tenir le choc pendant la crise économique qui suit l'épidémie de coronavirus.