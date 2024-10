Report de la revalorisation des retraites pour alléger les finances publiques

Les retraités devront attendre jusqu'au 1er juillet 2025 pour bénéficier de la revalorisation de leurs pensions, habituellement appliquée en début d'année. Cette annonce du gouvernement marque un report de six mois de l’ajustement des pensions en fonction de l’inflation. Bien que la prévision d'inflation pour l'année prochaine soit estimée à 1,8 %, aucun chiffre précis sur le montant de la revalorisation n'a encore été communiqué.



Cette décision, présentée comme un simple décalage et non un gel, permettra à l'État de réaliser 3 milliards d'euros d'économies. Le ministère de l’Économie et des Finances précise que ce report vise à redresser les finances publiques, qui traversent une période difficile. « Il n’y a pas de gel des pensions, mais un ajustement dans le calendrier », a tenu à préciser Bercy.



L’impact de cette mesure pourrait néanmoins être significatif pour les retraités, dont le niveau de vie reste en moyenne supérieur à celui des actifs. Toutefois, le gouvernement espère que le reflux de l’inflation rendra ce report moins lourd à supporter.



Cette stratégie s’inscrit dans un plan plus large de réduction des dépenses publiques, en vue de présenter un budget 2025 sous contrôle. Avec un déficit attendu à 6,1 % du PIB en 2024, le gouvernement vise à ramener ce chiffre à 5 % en 2025. Pour y parvenir, plus de 40 milliards d’euros d’économies sont attendus, dont une part importante reposera sur le report de la revalorisation des retraites.