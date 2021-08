Reprise de l'activité aussi chez Uber

Uber et plus généralement le domaine du transport de personnes, ont fait partie des secteurs les plus touchés par la pandémie. Mais avec la levée des mesures de restriction, l'entreprise retrouve le sourire. Au deuxième trimestre, le spécialiste du VTC a enregistré 101 millions de clients actifs au moins une fois par mois. Ce chiffre double quasiment d'une année sur l'autre : au printemps 2020, il n'était en effet que de 55 millions. Le monde avait alors plongé dans la pandémie.



Le chiffre d'affaires du groupe a lui aussi doublé, à 3,93 milliards de dollars sur le trimestre. Il encaisse toujours une perte nette de 509 millions, soit 150 millions de plus qu'au premier trimestre. Des investissements toujours aussi nécessaires : « le nombre de chauffeurs et coursiers actifs mensuels aux États-Unis a augmenté de près de 420.000 entre février et juillet », a expliqué Dara Khosrowshahi, le directeur général de l'entreprise. En revanche, Uber enregistre tout de même un bénéfice net de 1,1 milliard avec la réévaluation de ses actifs.