Résilience organisationnelle d’une PME dans un contexte de crise mondiale

Notre article repose sur une étude longitudinale en temps réel de neuf mois sur deux entreprises engagées dans des négociations de fusion-acquisition [2]. Les deux entreprises étudiées opèrent dans le secteur de la communication publique en France. Elles envisagent de fusionner pour développer un outil technologique performant. Notre étude analyse la période de négociation, en vue de réaliser la fusion puis leur retrait du projet dans un contexte de crise mondiale, rebattant les cartes pour chacune des entités .



Cette étude approfondie donne un aperçu de la résilience organisationnelle et de la capacité à faire face à des événements inattendus. Ce faisant, nos travaux complètent les études qui entendent explorer la façon dont les entreprises vivent les crises et développent une résilience organisationnelle. Les mécanismes mobilisés peuvent inclure:



(1) les compétences:les entreprises qui ont des compétences spécifiques, comme la gestion de crise, la gestion des risques, la gestion de l'innovation, etc. peuvent utiliser ces compétences pour faire face aux perturbations.



(2) les crédits: les entreprises qui ont accès à des crédits peuvent utiliser ces ressources pour faire face à une perturbation de la trésorerie ou à une augmentation des coûts.



(3) les relations antérieures et historiques:les entreprises qui ont des relations solides avec leurs fournisseurs, leurs clients, leurs partenaires, etc. peuvent utiliser ces relations pour obtenir des informations, des ressources, des soutiens, etc.



(4) la culture d'entreprise: les entreprises qui ont une culture d'entreprise positive et orientée vers l'apprentissage peuvent utiliser cette culture pour gérer les perturbations et limiter les impacts sur leur performance.



De tels éléments vont ainsi permettre à l'organisation de développer une capacité de récupération rapide. La notion de "capacité de récupération" ou "capacité de récupération rapide" est un concept développé par Michael Tushman et David Nadler dans les années 1990. Il est considéré comme un élément clé de la résilience organisationnelle. Selon Tushman et Nadler, la capacité de récupération rapide est définie comme la capacité d'une entreprise à utiliser des ressources internes et externes pour faire face à une perturbation et retrouver rapidement sa performance normale. Ils ont montré que les entreprises qui ont une capacité de récupération rapide sont mieux à même de maintenir leur performance malgré les perturbations et de se régénérer plus rapidement. La capacité de récupération rapide est un concept reconnu et stabilisé dans le champ des études de résilience organisationnelle. Les auteurs ont démontré que cette capacité est constituée de plusieurs dimensions, comme la capacité à identifier les menaces, la capacité à s'adapter rapidement, la capacité à apprendre de ses erreurs, la capacité à disposer des ressources nécessaires pour faire face aux perturbations, et la capacité à retrouver rapidement sa performance normale.



A partir de cette capacité de récupération rapide, l'entreprise va dès lors avoir les moyens d'agir et d'innover, en modifiant ses pratiques et comportements autour de quatre principaux leviers:

- la réactivité : les deux entreprises réagissent rapidement (dans les deux premiers mois de la crise) et efficacement (comportement consistant) aux perturbations, afin d'atténuer les effets négatifs de la crise sur leur performance.

- la flexibilité : les entreprises adaptent leur modèle de gestion pour faire face aux perturbations [chaine de valeur revisitée]

- l'apprentissage : les deux entités identifient les causes conjoncturelles et structurelles de la perturbation et en tirent des enseignements en termes de vocation, de métiers et de mode de fonctionnement [nouvelle gouvernance]

- la régénération : les entités utilisent les leçons apprises pour se régénérer, en organisant différemment leurs ressources et en modifiant leurs pratiques [nouveau modèle économique]