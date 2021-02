Restauration : une année 2020 marquée par une chute importante du chiffre d'affaires

Fermés depuis de nombreuses semaines et sans horizon clair à l'heure actuelle, le secteur de la restauration vit au rythme des annonces et des aides du gouvernement… Ainsi que la livraison à emporter. L'étude de NPD Group sur la restauration hors domicile en 2020 indique que la vente à emporter a doublé ses parts de marché l'an dernier : l'activité est passée de 15% de la restauration à table en 2019 à 30% en 2020. Insuffisant pour maintenir un niveau d'activité normal bien sûr, mais de nombreux établissements ont limité leurs pertes, relève le cabinet.



Malgré le succès de la vente à emporter poussée par le gouvernement, le secteur de la restauration a connu une année noire. Le chiffre d'affaires enregistré par l'ensemble des restaurants en 2019 s'était monté à 57 milliards d'euros. L'an dernier, les revenus ont chuté à 35,6 milliards : c'est 38% de moins d'une année sur l'autre. Et la fréquentation a reculé de 35%. C'est la conséquence directe des mesures prises par les pouvoirs publics pour réduire les contaminations : confinements, couvre-feu, restrictions des déplacements.