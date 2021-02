Résultats en forte hausse pour Alphabet, la maison-mère de Google

L'entreprise a donné des précisions sur son activité d'informatique dans le nuage : celle-ci a enregistré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars durant les trois derniers mois de 2020. Un chiffre lui aussi en hausse de 1,2 milliard par rapport à l'année précédente, et qui devrait encore augmenter dans les prochains trimestres : à l'image d'Amazon Web Services (AWS), le « cloud computing » de Google est de plus en plus utilisé par les entreprises dans le cadre de leur transition numérique.



Mais c'est toujours et encore la publicité en ligne qui va alimenter les coffres d'Alphabet. Google est un géant du secteur, et avec Facebook, ils en siphonnent les revenus et les profits. Selon les prévisions, le groupe devrait engranger 116,7 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2021 (soit 18,4 % de plus qu'en 2020), ce qui représente 30 % du secteur.