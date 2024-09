Retards : bilan mitigé pour les compagnies aériennes en Europe

Le rapport ne se contente pas de mettre en avant les retards, il examine également les annulations de vols, un autre indicateur clé des difficultés rencontrées par les compagnies aériennes durant l’été 2024. Sur ce plan, Lufthansa et Eurowings, deux compagnies allemandes, se distinguent malheureusement. Lufthansa a annulé 3 % de ses vols cet été, un chiffre en grande partie dû à la multiplication des grèves dans le secteur aérien allemand. Eurowings, quant à elle, affiche un taux d'annulation de 2,73 %.



British Airways occupe la troisième place du classement avec 2,38 % de vols annulés, suivie de près par Swiss International Airlines (2,32 %) et Easyjet (2,28 %). Air France, une fois encore, apparaît dans cette catégorie, mais dans une position plus favorable : la compagnie française n’a annulé que 1,18 % de ses vols, se classant ainsi neuvième.



Un fait notable vient néanmoins tempérer ces résultats mitigés : la tenue des Jeux olympiques de Paris. Cette période a contribué à améliorer la ponctualité dans les deux principaux aéroports parisiens, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly. Entre le 26 juillet et le 11 août 2024, les retards et annulations ont considérablement diminué, selon Flightright. « Si l’on compare les données d’une année sur l’autre, les retards et annulations ont bel et bien diminué pendant les Jeux », confirme un représentant de l’entreprise.



Cependant, cette amélioration ne semble pas s’étendre aux mois précédant l'événement sportif. « Sur la période juin-juillet, précédant les Jeux olympiques, aucune amélioration significative n’a été observée », souligne le rapport.