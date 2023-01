Retraites : la grève s’organise, Clément Beaune conseille le télétravail

Les Français semblent avoir compris, en tout cas, que la mobilisation sera massive. Entre autres inquiétudes : la question du carburant et de l’approvisionnement des stations-essence. Se rappelant des perturbations survenues à l’automne 2022, sur fond de grève dans les raffineries TotalEnergies, de nombreux automobilistes ont décidé de faire le plein préventivement.



Résultat : les premières pénuries ont été signalées un peu partout en France lundi 16 janvier 2023. Entre 3 et 4% des stations-service du pays manquaient d’au moins un carburant. Une situation créée par l’anticipation des automobilistes mais qui reste sans commune mesure avec celle survenue lors du mouvement de grève, lorsque plus de 40% des stations de France étaient en rupture totale ou partielle.