Richesse : les inégalités toujours au plus haut

Oxfam met toujours en avant les « 1% » : les riches parmi les riches. Ces derniers, selon les données 2019 du Crédit Suisse, détiennent désormais un patrimoine équivalent à deux fois celui des 92% les plus pauvres du monde, soit 6,9 milliards de personnes. Les milliardaires, qui ne sont que 2.153 dans le monde selon le Crédit Suisse sur lequel Oxfam base son étude, détiennent quant à eux plus de richesse que 60 % de la population mondiale.



En France, la situation n’est pas meilleure : les 10% les plus riches du pays ont un patrimoine supérieur à celui des 50% les plus pauvres. Et les 7 personnes les plus riches de l’Hexagone, parmi lesquelles on trouve Bernard Arnault, également sur le podium des personnes les plus riches du monde, détiennent plus de patrimoine que les 30% les plus pauvres de France.