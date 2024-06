Richesse mondiale : le nombre de grandes fortune atteint des sommets historiques

L'étude de Capgemini révèle une augmentation de 5,1% du nombre de personnes fortunées à travers le monde, portant le total à 22,8 millions de personnes en 2023. Ces individus sont définis comme ceux dont la richesse disponible, hors résidence principale, dépasse le million de dollars. Le rapport « World Wealth Report » estime que leur patrimoine total a atteint 86.800 milliards de dollars, marquant une hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente.



Cette montée en flèche des fortunes est principalement due à l'essor des marchés boursiers mondiaux. En effet, l'indice Nasdaq a grimpé de 43%, le S&P 500 de 24%, tandis que l'indice CAC 40 à Paris a progressé de 16% et le DAX à Francfort de 20%. « Les actions ont bondi conjointement au marché de la tech, alimentées par l'enthousiasme pour l'IA générative et son impact potentiel sur l'économie », explique le cabinet Capgemini. La méthodologie de l'étude s'appuie sur l'évaluation de 71 pays.



En 2022, les plus riches avaient subi la plus forte baisse de leur patrimoine en dix ans, en raison d'un repli des cours boursiers. Cette tendance s’est inversée en 2023, soulignant une volatilité importante dans la gestion des grandes fortunes mondiales.



Le rapport met également en lumière les disparités régionales. L'Amérique du Nord a enregistré la plus forte progression avec une hausse de 7,1% du nombre de millionnaires et une augmentation de 7,2% de leur fortune. L'Asie-Pacifique et l'Europe suivent de près. En France, les 10% des ménages les plus fortunés possèdent 54% du patrimoine total, un chiffre stable depuis 2019, selon la Banque de France.