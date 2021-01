Risque de pénurie de Carambar

Faisant face aux difficultés liées à la crise sanitaire, Carambar & Co a décidé avant les fêtes de fin d'année de regrouper la production à l'usine Lutti, qui emploie 300 personnes contre 114 pour le site de La Chocolaterie. En plus des 105 reclassements, la direction a proposé dix postes dans l'administratif en région parisienne. Mais plutôt que des reclassements, les syndicats demandent un transfert des contrats de travail avec les mêmes salaires et des accords d'établissement. Force ouvrière a demandé la médiation de la direction régionale des entreprises, du travail et de l'emploi.



Créé en 2016, Carambar & Co est le regroupement de 14 marques de confiserie provenant de toute l'Europe. D'après les syndicats, si la direction n'obtenait pas ce qu'elle demande, elle menace de délocaliser la production à l'étranger. La blague tournerait alors à l'aigre pour les salariés, tout comme pour l'emploi dans la région.