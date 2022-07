Roissy : tous les bagages égarés vont être restitués

Clément Beaune, le ministre des Transports, a estimé qu'il y avait 35.000 bagages qui avaient été égarés. Toutefois, les choses vont revenir à la normale : la totalité des bagages vont être restitués mercredi soir à leurs propriétaires, assure Augustin de Romanet, qui a par ailleurs présenté ses excuses. « On pourra réacheminer les derniers bagages avec un effort de mobilisation jour et nuit pour que chacun puisse retrouver les meilleures conditions de voyage », a de son côté rassuré le ministre.



Le PDG d'ADP a aussi rappelé les règles de bonne conduite pour voyager : ce n'est pas la peine de venir trop tôt, car « les bagages ne peuvent pas être mis dans les trieurs, ils sont mis dans ce qu'on appelle des stockeurs ». Or, ces derniers sont pleins et il se passe « une espèce d'embouteillage de bagages qui créent des désordres ». Pour un vol international, il faut arriver 3 heures avant le décollage. Pour un vol dans la zone Schenghen, « pas plus de deux heures », et pour un vol intérieur, une heure et demie.