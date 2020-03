SFR compte mettre 40% de ses salariés au chômage partiel

Alors que les salariés des boutiques SFR, fermées depuis l’annonce du confinement généralisé en France, sont déjà au chômage partiel, le groupe a déclaré le 23 mars 2020 que d’autres salariés pourraient bientôt se retrouver dans la même situation. De quoi faire augmenter le nombre de salariés au chômage partiel en France qui seraient, selon les chiffres du ministère du Travail, plus de 730.000.



« Dans ces circonstances exceptionnelles, compte tenu des annonces du gouvernement, et comme c’est déjà le cas pour une partie de nos salariés de SFR Distribution [les boutiques] depuis le 16 mars, nous avons décidé de recourir au chômage partiel à compter du 23 mars pour un grand nombre d’entre vous ou plus progressivement pour certains sur une partie de nos activités », a déclaré Grégory Rabuel dans un courriel envoyé aux équipes de SFR. Au total, selon les syndicats, entre 40% et 60% des salariés seraient finalement concernés.