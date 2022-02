SNCF Connect : le mea culpa de la SNCF

Le dirigeant l'assure cependant : le fonctionnement de SNCF Connect sera optimal « d'ici fin mars », promet-il. L'entreprise a mis 200 personnes sur le pont pour régler les bugs et « ajouter les fonctionnalités manquantes ». En attendant, la SNCF doit jouer les pompiers auprès des voyageurs déboussolés. Les effectifs dédiés au support client ont augmenté de 30%. 2% des achats réalisés sur l'application ont demandé un passage avec l'assistance, soit quatre fois plus qu'à l'habitude.



Le gros des problèmes a concerné les billets réservés avant le lancement de la nouvelle application, que les utilisateurs n'ont pas pu retrouver dans SNCF Connect. Christophe Fanichet souligne toutefois que « les sept millions de billets concernés ont été transférés, aucun n'a été perdu ». Il demande « l'indulgence » du public et de « faire la part des choses » : « nous n'avons pas pu tout prévoir ». L'app a été téléchargée 800.000 fois et la SNCF a vendu « 10 millions de billets en trois semaines ».