La mise en œuvre du programme est minutieuse : « Il faut compter un an d'études puis de deux semaines à un mois de travail pour allonger la durée de vie de deux à six ans d’une rame TGV et trois ans d'études puis quatre à six mois de travaux pour aller jusqu’à dix ans », précise Alain Krakovitch. Les premières rames « botoxées » seront en circulation dès 2026. « Grâce au programme Botox, nous augmenterons le nombre de places de 10 % à 15 % en 2032 », ajoute le dirigeant.



Les technocentres de la SNCF seront chargés de ces opérations de rénovation et utiliseront des pièces de dix à vingt TGV en fin de vie comme magasin de pièces détachées. Pour les rames prolongées de deux à six ans, les changements seront plutôt superficiels : sièges, accoudoirs, prises de courant seront remplacés en cas de besoin, et les toilettes et le bar seront systématiquement rénovés. Pour les rames prolongées de dix ans, les travaux seront plus conséquents, avec un aménagement intérieur totalement refait aux standards du TGV Atlantique.