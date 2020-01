SNCF : la grève provoque un manque à gagner de 600 millions d'euros

Dans cette vidéo de vœux, Jean-Pierre Farandou déplore que les comptes 2019 de la SNCF seront « fortement impactés par ce conflit », surtout qu'il faudra y ajouter les « conséquences économiques » qui ne seront pas compensées par les économies réalisées sur les salaires retenus aux grévistes, le carburant et l'électricité des trains qui ne roulent pas. L'entreprise devra de plus verser des compensations aux régions, qui financent largement les TER, ainsi que le remboursement des usagers.



L'an dernier, la grève perlée contre la réforme ferroviaire avait occasionné un manque à gagner de 890 millions d'euros. La marge opérationnelle a fondu de 790 millions. Le président de la SNCF formule le vœu que le mouvement contre la réforme des retraites cesse : la grève « perturbe lourdement la vie des Français, affecte l'économie de notre pays et abîme notre entreprise ».