SNCF : ventes record pour les billets de Noël malgré des prix en hausse

La vente des billets de train pour les fêtes de fin d'année, du 15 décembre 2024 au 8 janvier 2025, a battu des records dès son ouverture le mercredi 2 octobre. Selon les chiffres fournis par SNCF Connect, 1,7 million de billets ont été vendus sur cette seule journée. « Le pic de ventes a été atteint peu avant 7 heures du matin, avec jusqu’à neuf TGV remplis par minute », indique la SNCF, confirmant ainsi l’engouement des Français pour les voyages anticipés et les achats en ligne.



Cette affluence dépasse largement celle de l’année précédente, où le record s'établissait à six TGV par minute lors de l'ouverture des ventes pour les vacances d’hiver. Le site et l’application SNCF Connect ont également enregistré une hausse de plus de 15 % de leur audience par rapport à 2023. Toutefois, cet intérêt massif pour le train ne masque pas les tensions qui montent du côté des consommateurs, en particulier face à l'augmentation des tarifs.



Malgré l’enthousiasme pour les voyages de fin d’année, la grogne monte chez les usagers, nombreux à dénoncer des prix qu’ils jugent excessifs. « Une honte SNCF ! », s’insurge un internaute sur la plateforme X (anciennement Twitter), expliquant avoir payé 151 euros pour un trajet qui coûtait 85 euros l’année précédente. Des plaintes similaires fleurissent sur les réseaux sociaux, où des voyageurs se disent outrés par des augmentations qu’ils jugent abusives.