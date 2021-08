Sans attendre son propre vaccin, le patron de Sanofi demande aux Français de se faire vacciner

C'est un message sous forme de cri du cœur qu'Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, a posté sur le réseau social LinkedIn. Les Français en attente du vaccin du laboratoire doivent se faire vacciner au plus vite avec d'autres vaccins. « J’entends certains dire qu’ils préfèrent attendre le vaccin de Sanofi pour se faire vacciner. Je remercie ceux qui font confiance à Sanofi mais, notre vaccin n’arrivera pas avant plusieurs mois », écrit-il.



Par conséquent, « attendre ne fait qu’augmenter le risque et prolonger la circulation du virus ». Olivier Bogillot explique que les vaccins autorisés par les autorités sanitaires sont « sûrs et efficaces » contre la Covid-19. Ces vaccins « sauvent des vies, épargnent de graves conséquences de la Covid-19, et ralentissent sa circulation ». Des arguments de poids qui devraient effectivement convaincre tous ceux qui attendent le vaccin français.