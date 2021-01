Secteur aérien : 60 % de passagers en moins en 2020

Selon les calculs de l'OACI, les pertes cumulées subies par les compagnies aériennes se montent à 370 milliards de dollars américains. Il faut y ajouter le manque à gagner des aéroports (115 milliards) et des fournisseurs de services de navigation aérienne (13 milliards). Dans ces conditions, on comprend pourquoi l'agence spécialisée des Nations-Unies craint pour l'avenir du secteur. D'ailleurs, le début de l'année 2021 ne devrait guère être meilleur en raison des mesures de restriction des déplacements.



L'espoir réside dans les vaccins qui permettront de retrouver une vie un peu plus normale dans les prochains mois. Par ailleurs, les entreprises du secteur sont soutenues à bout de bras par les gouvernements, ce qui leur permet de traverser la tempête avec moins de difficultés. L'OACI relève également que les vols intérieurs en Russie et en Chine ont repris à des niveaux d'avant la crise. Signe d'une amélioration possible pour le reste du monde.