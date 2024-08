Sécurité aérienne : les accidents mortels de plus en plus rares

Prendre l’avion est aujourd'hui plus sûr que jamais. Selon une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le risque de mortalité en avion a été divisé par deux chaque décennie depuis la fin des années 1960. Entre 2018 et 2022, le taux de mortalité s'est établi à un décès pour 13,7 millions de passagers dans le monde, contre un pour 7,9 millions entre 2008 et 2017, et un pour 350.000 passagers entre 1968 et 1977.



« La sécurité aérienne ne cesse de s’améliorer », affirme Arnold Barnett, professeur au MIT et coauteur de l’étude, publiée dans le Journal of Air Transport Management. Cette amélioration continue témoigne des efforts considérables déployés par l'industrie aéronautique pour renforcer les protocoles de sécurité, optimiser les technologies de vol et améliorer la formation des équipages.



Cependant, malgré ces progrès impressionnants, l’étude rappelle que la sécurité aérienne n'est pas garantie de manière uniforme à travers le globe. Certains pays enregistrent encore des incidents notables, comme le montre la récente série de quasi-collisions sur les pistes américaines ou l'incident du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, où une porte s’est détachée en plein vol.



L'étude du MIT établit un classement par pays en matière de sécurité aérienne, divisant les États en trois catégories distinctes. La première catégorie regroupe les pays où la sécurité aérienne est particulièrement forte, incluant les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, l'Australie, le Canada, la Suisse, et la Norvège, entre autres. Dans ces régions, les incidents graves sont devenus rares, témoignant d’un haut niveau de régulation et d’un respect strict des normes de sécurité.