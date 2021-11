Semi-conducteurs : selon Thierry Breton, la pénurie devrait durer encore « plusieurs trimestres »

C’est l’industrie qui va le plus devoir s’adapter à la situation, et tout particulièrement l’industrie automobile qui a déjà annoncé des mesures. Outre des fermetures partielles d’usines, certains constructeurs dont Renault et BMW ont déclaré supprimer ou retarder certaines options de leurs modèles afin de pouvoir respecter les délais de livraison.



Le manque de semi-conducteurs dans l’industrie automobile pourrait réduire la production de véhicules de plusieurs millions d’unités en 2021, ce qui devrait engendrer un important manque à gagner pour les constructeurs.



Mais l’ensemble des secteurs est impacté, dès lors que de l’électronique est embarquée dans le produit : sport, jeux-vidéo, informatique… Même Apple a annoncé que son dernier smartphone pourrait avoir des problèmes en termes de production et livraison, alors que le géant de Cupertino n’en prévoyait pas.