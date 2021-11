Services publics en ligne : enjeux de simplification et de sécurisation pour les usagers

La société française se digitalise, et il en va de même pour ses services publics. Sous peu, la grande majorité des démarches administratives se fera en ligne. C’est l’ambition affichée par le gouvernement et son programme « Action publique 2022 », ayant pour objectif de moderniser l’administration par une numérisation de ses services. Cette transformation entraîne avec elle de nombreux enjeux, aussi bien de simplification d’usage pour les citoyens, que de sécurisation autour des démarches administratives plus sensibles. C’est en écho à cette dynamique nationale que l’Identité Numérique La Poste et FranceConnect+ se sont associés pour offrir aux administrés de collectivités territoriales des services en ligne fluides, rapides et hautement sécurisés. Précisions.



La mission de FranceConnect et l’Identité Numérique La Poste : rendre les services publics plus accessibles



Les citoyens attendent de leurs administrations des démarches quotidiennes facilitées, et une meilleure qualité de service. L’accélération de la digitalisation souhaite répondre à ces besoins. En effet, l’objectif de la numérisation des services publics est de les rendre facilement disponibles pour chacun. Le digital apporte une offre globale accessible aux citoyens pour réaliser leurs diverses démarches administratives ou recherche d’informations.



De plus, cette numérisation permet à chaque usager, où qu’il soit et quelles que soient ses contraintes, d’obtenir les réponses à ses questions. Le recours au digital prolonge également l’expérience apportée au guichet et rend le service public accessible 7j/7 et 24h/24. A condition d’accompagner ceux qui seraient éloignés du numérique pour ne pas les exclure et leur permettre progressivement d’avoir recours aux services en ligne.



Digitaliser, sans pour autant négliger la sécurisation des données :



A travers la dématérialisation des services publics se pose la question de la sécurisation des informations. Les collectivités territoriales doivent préserver un rapport de confiance avec les citoyens en garantissant une protection des données personnelles. C’est pour répondre à cet enjeu, ajouté à une fluidification des parcours usagers, que l’Identité Numérique La Poste et France Connect+ se sont réunis.



En effet, ce dernier est habilité à intégrer des identités électroniques protégées, permettant de répondre aux exigences de sécurité vis-à-vis de démarches administratives sensibles. A travers lui, les collectivités territoriales peuvent fournir à leurs usagers des services en ligne fluides, rapides et hautement sécurisés grâce à l’utilisation de l’Identité Numérique La Poste, seule solution d’identification et d’authentification disponible à ce jour sur le portail FranceConnect+.



Opérée et hébergée par Docaposte, filiale du Groupe La Poste, cette identité numérique équivaut à une pièce d’identité physique. Elle permet donc de certifier à distance que l’administré est bien celui qu’il prétend être. De ce fait, il peut se connecter en toute simplicité, et sécurité aux services.