Smic : vers une réforme des allègements de cotisations patronales

Astrid Panosyan-Bouvet, récemment nommée ministre du Travail, a présenté les grandes lignes du projet gouvernemental visant à modifier les allègements de cotisations patronales, lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. L'objectif affiché est ambitieux : récupérer 5 milliards d’euros par an sur trois ans. Cette somme serait réinjectée dans le budget de la Sécurité sociale, en accord avec les recommandations du récent rapport des économistes Antoine Bozio et Étienne Wasmer.



Le dispositif actuel d’allègements de cotisations, particulièrement concentré autour du Smic, sera revu pour réduire les effets de seuil qui augmentent le coût pour les employeurs lorsque les salaires progressent. La ministre a évoqué un plan en deux phases, en 2025 et 2026, pour relever les cotisations au niveau du salaire minimum. Cette stratégie progressive permettrait d’atténuer l’impact financier pour les entreprises.



Le projet a suscité des réactions parmi les représentants syndicaux présents lors de la réunion. Selon Pierre Jardon, représentant de la CFTC au Haut Conseil des rémunérations (HCREP), « la ministre envisage une réduction des exonérations de cotisations patronales au niveau du Smic et une modification de la pente des allègements sur deux ans ». Ces exonérations, aujourd'hui valables jusqu'à 3,5 Smic, pourraient être limitées à 3 Smic à l'avenir. Le ministère du Travail n'a pas encore donné de détails supplémentaires sur cette réforme, mais a confirmé les grandes orientations du projet.