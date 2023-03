Solde largement positif pour les nouveaux sites industriels en 2022

Le solde est largement positif : c'est le principal enseignement qui ressort de la nouvelle étude de Trendeo reprise par Les Échos. En 2022, ce sont en effet 150 sites industriels de plus de 10 salariés qui ont ouvert, tandis que 70 ont dû mettre la clé sous la porte. Un bilan très positif donc, qui montre la résilience du tissu industriel et de l'économie française en général, malgré les vents contraires liés à la flambée des prix de l'énergie et de l'inflation.



Parmi les secteurs les plus en pointe relevés l'an dernier, on trouve le traitement des déchets, la construction aéronautique ou encore… la production de gaz et d'électricité. Les défaillances d'EDF et de son parc nucléaire ont donné des idées aux industriels. La transition énergétique a produit son effet, avec par exemple l'usine de cellules de batteries de Vektor à Dunkerque. Le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics a aussi beaucoup investi à Grenoble.