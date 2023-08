Stabilisation des prix, voire réductions à venir sur certains produits alimentaires

Cependant, l'ampleur des baisses de prix reste discutable et variable selon les distributeurs. Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing de Lidl, a déclaré que les réductions se situeraient « aux alentours de 5 à 10% » pour les pâtes, tandis que Michel-Édouard Leclerc a démenti l'idée d'une « baisse massive des prix ». La baisse des coûts des matières premières prend du temps à se répercuter, et il faudra probablement attendre mars prochain pour que les baisses soient plus marquées.



De plus, certains produits pourraient continuer à voir leurs prix augmenter. L'huile d'olive, par exemple, risque de subir une pénurie à l'automne en raison de la sécheresse en Europe, ce qui entraînera une hausse des prix. Des augmentations sont également attendues pour certains fruits et le jus d'orange.