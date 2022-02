Stellantis : de très bons résultats et une prime de 4.000 euros pour les salariés

Stellantis explique que ces résultats sont la conséquence de « l'accélération des synergies liées à la fusion et la réalisation de performances commerciales solides ». Ils ont également été tirés par « une focalisation sur la vitesse d'exécution depuis la naissance de la nouvelle entreprise ». Une stratégie gagnante qui n'a pas tardé à porter ses premiers fruits.



Et tout cela va bénéficier aux salariés du constructeur. Carlos Tavares a annoncé qu'en France, « en particulier pour les plus bas salaires », la prime d'intéressement sera jusqu'à deux fois et demi le smic. Les salariés français « vont recevoir un intéressement de 4 000 euros minimum - en moyenne de 4 400 euros – comme résultat tangible, concret de l’amélioration des résultats de l’entreprise ». Le dirigeant s'engage à « distribuer à nos salariés une partie importante de cette richesse ».